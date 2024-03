Pierre Palmade, l'humoriste devenu infréquentable

Outre le comédien et metteur en scène alors âgé de 54 ans, l'accident fait trois blessés graves au sein d'une même famille: un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur, qui perd le bébé qu'elle attend.

Après l'accident, révélations en cascade sur ses addictions (alcool, stupéfiants, chemsex), accusations de détentions d'images pédopornographiques, perquisitions à son domicile ont rythmé l'actualité.

Ses proches gardent d'abord le silence. Michèle Laroque évoquera six mois après son "immense chagrin": "tout ce que j'avais à lui dire, je le lui ai dit, et je continuerai. Mais ça reste entre lui et moi". Muriel Robin a, elle, définitivement coupé les ponts: "je ne suis plus son amie".

Avec son regard exorbité, sa silhouette dégingandée, Pierre Palmade avait conquis un large public, enchaînant les succès avec ses spectacles comme "Ils s'aiment" (1996), "Ils se sont aimés" (2001), "J'ai jamais été aussi vieux" (2010), ses pièces de boulevard et des records d'audience à la télévision ("Le grand restaurant").