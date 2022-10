"Ça fait quelque chose": cette bonne nouvelle dont Slimane se réjouit sur les réseaux sociaux

"Vrai de vrai, je suis trop content": une chose est sûre, c’est que Slimane ne dissimule pas sa joie au sujet de cette nouvelle qui, visiblement, le touche profondément. Et pour cause: après avoir été coach pour The Voice Belgique, il a annoncé être juré pour la prochaine saison de The Voice Kids France, en compagnie de Patrick Fiori, Kendji Girac et Nolween Leroy.

Pour Slimane, cette invitation à faire partie du jury d’un programme dont il est issu – il a participé à la saison 5 de The Voice , qu’il a remportée – est particulièrement symbolique. "Ça fait quelque chose", écrit-il en dévoilant le casting du jury.





Cette participation lui rappelle d’où il vient et Slimane est fier de s’en souvenir: "Le chemin parcouru est ouf des fois c’est bien de le dire", a-t-il confié face caméra en story sur Instagram. "La vie est trop belle", s'enthousiasme-t-il finalement.