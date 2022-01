"Ça me rend fou!": Pascal Soetens, alias "Pascal, le grand frère", pète les plombs et quitte le plateau (vidéo)

Invité de "L’Instant de Luxe", Pascal Soetens s’est emporté au sujet du passe vaccinal.

Pascal Soetens est très remonté contre le passe vaccinal. Comme on pouvait s’y attendre de la part de "Pascal le grand frère", l’homme n’a pas sa langue dans sa poche. Il est même assez prompt à s’emporter sur les sujets qui lui tiennent à cœur. C’est le cas du passe vaccinal, qui remplace désormais le passe sanitaire en France.

L’ex-vedette de TF1 n’aime pas la façon dont le gouvernement français gère la crise sanitaire. "Le passe vaccinal, ça y est, c’est voté. Ils vont nous emmerder avec ça et ce n’est pas fini. Ils ne nous rendront jamais notre liberté, ça y est, c’est fini", a-t-il lancé. Gérant d’une salle de sport, Pascal Soetens estime avoir perdu des adhérents à cause de ce passe.

Pour rappel, Olivier Véran, ministre de la santé du gouvernement français, a déclaré jeudi que le passe vaccinal serait d’application "aussi longtemps que nécessaire mais pas plus longtemps que nécessaire".

Quoi qu’il en soit, Pascal Soetens s’est offert un coup d’éclat en quittant le plateau. "On va arrêter là, ça me gave. Je ne suis pas venu pour parler de ça, ça m’agace. Je vais vous faire un clash Jordan, je vais quitter le plateau. Je suis venu pour parler d’un bouquin. On va arrêter ! Basta, ça suffit, ça m’a gavé."