"Daddy K RIP": le message fort de l'artiste derrière son annonce nécrologique

Non Daddy K n'est pas mort… Mais selon l'artiste, le monde de la nuit est en train de mourrir. Après sa publication postée sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont cru que le célèbre DJ était décédé. Nous avons reçu plusieurs messages via le bouton Alertez-nous nous le signalant.

Sur cette photo en noir et blanc, on peut voir Daddy K sourire aux lèvres, yeux fermés et casque sur la tête. En bas à droite est inscrit : "Daddy K RIP 1968- 2020". De nombreuses personnes ont cru à sa mort en voyant ce post mais d'autres ont donné leur explication en commentaires

"Avec le Covid aucun(e) s artistes ne peuvent se produire sur scène donc ils sont tous en train de mourir. Plus de concerts plus de festivals etc., et c'est bien triste", a écrit l'un d'entre eux. "Il est pas mort c’est le métier d’artiste qui est mort à cause de ce qui ce passe", écrit un autre. "Je pense que c'est symbolique pour marquer les esprits sur la détresse artistique vu le peu de festivals etc.", lit-on encore en commentaire.

Et ce matin dans le "Goog Morning" sur Radio Contact, le message a dû être répété plusieurs fois : non, Daddy K n'est pas mort mais le monde la nuit dans lequel évolue le DJ souffre des mesures liées à la crise sanitaire et il a sans aucun doute voulu le répéter de manière forte, pour marquer les esprits.

Quelques heures plus tôt, il avait d'ailleurs oublié une capture d'écran montrant sa 1e place au classement iTunes en écrivant : "2020 est pas si mal finalement... Et pourtant, artistiquement, je meurs un peu plus jours après jour", avec les hashtags #Covid19 et #stayalive.