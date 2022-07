"Ils disent que j'ai gâché sa vie": une maman harcelée sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a dévoilé le prénom de son bébé

Brittany, jeune maman très active sur TikTok, a voulu faire preuve d'originalité au moment de trouver un nom à son bébé, relate le Sun. Elle a choisi de l'appeler Seven Simba. La femme a partagé le certificat de naissance de son fils sur TikTok pour prouver ses dires. Brittany a précisé qu'ils avaient envisagé "Teddy, Blu, Phoenix, Mowgli et Killian".



Mais elle ajoute que si Seven grandit et n'aime pas son nom, il peut prendre lui-même la décision de le changer plus tard.

"C'est juste un nom qui nous plaisait ! De plus, 7 est un chiffre important dans notre vie et notre relation, donc c'était logique", a expliqué Brittany. "Seven peut le changer s'il le veut quand il sera plus grand".

Mais ses abonnés n'ont pas eu la réaction qu'elle espérait. Nombreux sont ceux qui ont critiqué le choix des parents du petit Seven Simba. "Vous devez plaisanter? Wow", a commenté un internaute. "Le pauvre enfant va devoir grandir avec ce nom toute sa vie", a lancé une autre personne.

Agacée par les nombreuses critiques, Brittany a expliqué qu'elle était harcelée sur les réseaux sociaux à cause du prénom de son fils. Elle ne comprend pas ce déferlement de haine. Elle a décidé de raconter ce qu'elle traverse afin que les détracteurs prennent conscience de leurs actes.

