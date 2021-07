"Je me sentais démunie, incroyablement seule": le message BOULEVERSANT de l'actrice Lucie Lucas

L'actrice de la série "Clem", Lucie Lucas, a publié un message poignant sur le réseau social Instagram ce vendredi 30. Une terrible histoire dont beaucoup de femmes sont victimes.

Lucie Lucas, actrice phare de la série française Clem, a publié un message bouleversant sur sont compte Instagram ce vendredi 30 juillet. En postant cette publication, l'actrice de 35 ans souhaitait mettre en avant un sujet douloureux dont elle a été victime quand elle était plus jeune. La maman de Lilou, 10 ans, Moïra, 9 ans et Milo, 3 ans, a partagé son expérience personnelle de femme victime de violence conjugale pour que ses "filles voient ces témoignages quand elles seront en âge d'être amoureuses". Et ainsi, les mettre en garde.

LE MESSAGE DE LUCIE LUCAS

STOP VIOLENCES CONJUGALES



Je voudrais que mes filles voient ces témoignages quand elles seront en âge d'être amoureuses... Je voudrais que beaucoup d'hommes et de femmes de mon entourage voient ces témoignages et réalisent que dans un couple on ne devrait jamais vivre dans la peur ! Pas seulement la peur des coups mais aussi celle de la tyrannie émotionnelle !

Moi quand j'avais 16 ans, je savais que ma relation de couple n'était pas "normale" ; mes copines, mes parents me le disaient... mais personne, ni moi, ni eux, ni lui, ne réalisions à quel point les violences étaient diverses et fréquentes dans notre couple. Et à quel point elles étaient inacceptables.

Moi je l'aimais et je pensais qu'il fallait rester coûte que coûte, par respect pour cette première fois que nous avions vécue ensemble... Je me sentais démunie, incroyablement seule, je n'avais aucun outils pour me défendre et transformer cette relation en quelque chose de sain... J’ai mis 5 ans à sortir de cette histoire destructrice, aussi bien pour moi que pour lui... En me faisant du mal, c'est aussi à lui qu'il en faisait.

J'ai eu la chance qu'il me demande pardon plusieurs années après… Je me souviendrai toujours de ce moment auquel je ne m'attendais pas du tout et qui m'a profondément touché et apaisée... Libérée...