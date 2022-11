"Je me suis oubliée en tant que femme": Laeticia Hallyday raconte un épisode sombre de sa relation avec Johnny Hallyday

Le 8 décembre 2022, sera diffusé le documentaire "Johnny par Laeticia" sur la chaîne M6. Un film monté sur base de 700 heures de rushs sur l'ancien couple. L'occasion pour Laeticia de revenir sur différents déboires que le couple a vécus.

C'est un documentaire qui risque de faire beaucoup de bruit. Entre les moments joyeux du couple, il y aura étalement une place pour les épisodes plus douloureux. "J'avais pris l'habitude avec Johnny de filmer des instants de vie. D'abord avec un caméscope, puis avec nos téléphones. Il y a bientôt deux ans, j'ai commencé à réfléchir à un documentaire sur Johnny qui permettrait au public de découvrir mon mari" a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse de la chaîne M6.

Dans une partie du documentaire, Laeticia reviendra également sur les infidélités du rockeur intervenues pendant l'adoption de Jade. Un épisode douloureux pour Laeticia qui n'hésite pas à s'exprimer dessus dans le documentaire. "Je me suis oubliée en tant que femme" avant d'ajouter "Cela a créé des différences et puis des aventures ailleurs. En vingt-trois ans, il y a des hauts et des bas… Des moments très compliqués" a-t-elle confié au magazine "Ici Paris".

Un documentaire qui s'annonce poignant et riche en révélations.