"Je ne supporte plus cette mascarade": Véronique Genest CRAQUE en regardant The Voice Kids

Samedi soir, Véronique Genest a poussé un coup de gueule sur Twitter après avoir commencé l'émission The Voice Kids sur TF1. L'actrice de 66 ans en visiblement assez de voir des masques autour d'elle et... à l'écran. Le fait de voir le public de l'émission porter cet objet était insupportable pour elle. Celle qui joue dans la série "Julie Lescaut" l'a fait savoir sur le réseau social. "J’ai tenté The Voice Kids, mais le public masqué, c’est trop pour moi, je ne supporte plus cette mascarade donc ce sera sans moi", a écrit Véronique Genest.



"Stop à l'hystérie sanitaire", a-t-elle ajouté en hashtag.



Le public de l'émission est contraint de porter le masque, car les tournages des auditions à l’aveugle de The Voice Kids ont eu lieu fin 2021. Les règles sanitaires étaient encore en vigueur.