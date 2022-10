"On craque, après on se réveille, puis on se bat": Michel Cymes raconte son combat secret contre la maladie

C’est le médecin le plus célèbre des médias. Michel Cymes, également animateur, sort ce mercredi Rien n’est impossible, un ouvrage dans lequel il se livre et dévoile des passages difficiles de son existence.

Il revient notamment sur ce cancer caché dans un de ses reins, et découvert en 2008 complétement par hasard. Alors qu’il faisait un scanner à la suite d’un accident de ski, on lui a repéré une tumeur cancéreuse au niveau du rein. Une nouvelle particulièrement difficile à assumer, bien qu’il ait côtoyé la maladie toute sa carrière puisque docteur de profession... C'est d'ailleurs ce cadre-là qui l'a poussé à ne jamais dévoiler son cancer du rein.

Invité sur le plateau de C à vous ce lundi 3 octobre, Michel Cymes est enfin revenu sur cette découverte qui l’a abasourdi. "Au moment de l’annonce, vous êtes assommé. En étant médecin, c’est encore plus compliqué. Ce sont des moments de sidération. On craque, et après on se réveille puis on se bat", a-t-il lâché face à Anne-Elisabeth Lemoine.

Quatorze ans plus tard, Michel Cymes sort du silence et évoque ouvertement la maladie puisqu’il en est sorti. Le cancer ayant été pris en charge suffisamment tôt, il n'a pas eu le temps de se développer et de se métastaser. "Je n’ai pas voulu en parler avant (…) Je l’ai juste dit à mon père avant que le livre sorte." Un grand pas pour le médecin a toujours tenu à rester professionnel.