Le gouvernement fédéral confirme la livraison de F-16 à l'Ukraine, "si possible avant la fin de cette année"

Partager:

Le gouvernement fédéral a confirmé vendredi la décision de livrer des F-16 à l'Ukraine et de fournir les premiers appareils si possible encore cette année, ont annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. "En coordination avec nos alliés et partenaires de la coalition F-16, notre pays mettra tout en œuvre pour accélérer la livraison, si possible avant la fin de cette année", a déclaré Mme Dedonder (PS).

Trois critères devront être satisfaits: garantie de la sécurité du territoire national, maintien de l'opérabilité de la Défense belge et respect des engagements internationaux, notamment dans le cadre de l'OTAN. Il faudra en outre que les pilotes et techniciens ukrainiens soient suffisamment formés pour être en mesure d'utiliser ces appareils. La Belgique est entrée en mai dans la "coalition F-16". Sa participation se limitait à l'origine à de la formation et de l'appui technique et logistique mais, sous pression du MR et à la suite d'une étude réalisée au sein de la Défense, le gouvernement a également décidé de livrer des appareils appelés à être retirés du service et remplacés par des F-35. Le Premier ministre a fait cette annonce en octobre aux côtés du président Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise du dirigeant ukrainien à Bruxelles. Il avait alors expliqué que la Belgique serait en mesure de fournir à l'Ukraine ses avions de combat à partir de 2025, en précisant que cette livraison devrait être confirmée par le gouvernement qui serait en fonction à ce moment.