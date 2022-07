"Un jour de kiffance": Jérémy Makiese, Alice on the roof, Typh Barrow et Adamo HEUREUX de chanter pour la fête nationale (vidéo)

Après 2 années bousculées par la crise sanitaire et les inondations, la fête nationale a enfin pu être célébrée cette année. Avec une grande nouveauté : un concert gratuit offert à la population au parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

De 21 heures à 23 heures, de nombreux artistes belges se sont succédé sur scène : Typh Barrow, Jérémy Makiese, Alice on the roof, Adamo… La famille royale a ensuite fait une petite apparition sur scène. Enfin, la soirée s'est terminée en apothéose avec un feu d’artifice tiré dès 23 heure, accompagné par un DJ set d’Henry PFR. Le concert a rassemblé 60 000 spectateurs.

Les chanteurs qui se sont produits sur scène étaient très heureux d'être de la fête. Ils l'ont confié à notre équipe sur place.

"C'est la fête nationale et j'ai ressenti cette énergie de fête et je suis encore dans cette adrénaline, j'ai même envie de rejoindre le public parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui, a expliqué Jérémy Makiese. On a eu beaucoup de moments difficiles en Belgique ces derniers temps et là, on ressent tous qu'on ressort de cette période difficile. Et donc c'est juste un jour de kiffance".

Alice on the roof était également ravie d'être là : "Aujourd'hui, c'est enfin la fête un peu, on le mérite hein. On a besoin de célébrer notre pays. Moi, je trouve que parfois, on est tellement humbles chez nous que ça fait du bien aussi de se rappeler qu'on a vraiment de quoi être fiers. Moi, je ne voudrais vivre nulle part ailleurs qu'en Belgique. On est tellement bien ici".

"Tout le monde est heureux"

"C'est tellement chouette de voir autant de gens réunis, qui sont là pour faire la fête, on voit que tout le monde est heureux, sans les masques, a lancé Typh Barrow. Et puis ce qui est encore plus chouette, c'est de se retrouver entre artistes des 4 coins du pays, c'est quelque chose de trop rare. On est super content là de croiser les artistes flamands, de les découvrir, donc que du bon !"

Enfin, Salvatore Adamo a confié sa joie d'être présent lui aussi : "Ça met du baume au cœur et ça nous donne espoir que ça soit vraiment reparti pour les artistes, quels qu'ils soient, comédiens, musiciens, chanteurs… Et que le public soit présent et participe à ce point-là, c'était vraiment une grande joie".