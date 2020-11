Agathe Auproux en couple et bientôt mariée? "Convaincue de l’aimer pour le restant de ma vie"

Pour certains, 2020 aura été une belle année. C'est le cas d'Agathe Auproux si l'on en croit son dernier message posté sur son compte Instagram. L'ancienne chroniqueuse de TPMP a annoncé avoir rencontré "l'amour de [sa] vie". "En 2020 purée, j’ai rencontré l’amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu’il me demande en mariage) est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi. Je vous souhaite à tous de trouver votre personne, celle dont l’unique mission sera votre bonheur. Je suis convaincue de l’aimer pour le restant de ma vie, de tout faire pour qu’il soit le plus heureux des hommes, et que notre but en arrivant sur cette terre était d'être ensemble, un jour. C’est fait", écrit la jeune femme.

En juin dernier, Agathe Auproux avait partagé une photo où elle apparaissait avec son compagnon, main dans la main. Photographiés de dos, elle ne donne aucune précision sur l'identité de l'heureux élu. À 28 ans, elle aime partager son quotidien avec ses fans mais entretient le mystère quant à sa vie privée.

