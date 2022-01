Alec Baldwin assure collaborer à l'enquête: "La meilleure façon, la seule façon de rendre hommage à Halyna Hutchins est de découvrir la vérité"

L’acteur américain Alec Baldwin a assuré samedi collaborer à l’enquête sur le tir qui a tué une cinéaste lors du tournage du film "Rust", près d’un mois après que la police a été autorisée à saisir son téléphone portable.

"Toute insinuation selon laquelle je ne me conforme pas aux requêtes, aux ordres, aux exigences ou aux mandats de saisie concernant mon téléphone, c’est des conneries, c’est un mensonge", a lancé l’acteur dans une vidéo postée sur Instagram. Il a expliqué que les autorités de l’Etat du Nouveau-Mexique, où le drame s’est produit en octobre dernier, travaillaient en lien avec celles de l’Etat de New York, où il vit, et que les démarches pour récupérer le téléphone prenaient du temps. "Bien sûr, nous allons nous conformer à 1.000 % à tout cela. Nous sommes parfaitement d’accord avec ça", a assuré l’acteur.

Les policiers américains chargés de l’enquête ont été autorisés le 16 décembre à saisir le téléphone portable d’Alec Baldwin, qui manipulait le revolver en cause lors de l’accident, et qui est également producteur du western à petit budget. Au moment du drame, le 21 octobre dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique), Alec Baldwin travaillait une scène avec la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Il maintient n’avoir jamais pressé la détente du revolver quand le coup est parti, disant s’être contenté d’armer le chien. Et il a dit lors d’une interview télévisée n’avoir "aucune idée" de la façon dont une balle réelle a pu se trouver sur le plateau du film et "arriver jusque dans le revolver", qu’on lui avait présenté comme étant inoffensif.

Le mandat émis mi-décembre estime qu’ "il peut y avoir dans le téléphone des preuves" se rapportant à cette affaire, comme des messages ou des emails envoyés ou reçus par Alec Baldwin concernant la production de "Rust". Aucune arrestation n’a eu lieu à ce jour dans ce dossier, mais des poursuites pénales ne sont pas exclues, y compris contre Alec Baldwin, au cas où des responsabilités seraient établies.

Dans un entretien avec la chaîne américaine ABC, diffusée le 2 décembre, Alec Baldwin avait déclaré ne se sentir ni coupable ni même "responsable" de la mort d’Halyna Hutchins. "La meilleure façon, la seule façon de rendre hommage à Halyna Hutchins est de découvrir la vérité. C’est ce sur quoi je travaille, ce sur quoi j’insiste, ce que j’exige", a déclaré Alec Baldwin dans son post sur Instagram.