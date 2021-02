Angelina Jolie évoque ses "années de guérison" après son divorce tumultueux de Brad Pitt

Angelina Jolie a révélé dans l'édition britannique du magazine Vogue qu'elle se concentrait sur "la guérison de sa famille'' après son divorce tumultueux avec l'acteur Brad Pitt. De nouvelles photos montrent Angelina dans sa maison de 25 millions de dollars à Los Angeles avec quatre de ses six enfants - Maddox, 19 ans, Zahara, 16 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans.

Dans l'interview qui l'accompagne, l'actrice oscarisée, de 45 ans évoque ces années qu'elle décrit comme "difficiles '' après sa séparation du père de ses enfants, Brad, 57 ans, en 2016.

La star de l'écran et l'humanitaire ont raconté comment "la glace a finalement fondu et le sang s'est remis à circuler dans son corps» alors qu'elle s'efforce d'aider sa famille dans cette période tumultueuse..

L'ancien couple aurait de meilleurs rapports après s'être longuement disputé au sujet des finances et de la garde de ses enfants.

Confessant qu'elle "ne sait pas'' si elle est actuellement heureuse, Angelina a insisté auprès de Vogue sur le fait qu'elle avait une vision positive de l'avenir.

La star de Girl, Interrupted a partagé: "Les dernières années ont été assez difficiles. Je me suis concentrée sur la guérison de notre famille. Elle arrive lentement".

Et de confier également: "J'ai hâte d'avoir la cinquantaine - et mon corps sent que je vais l'atteindre. Nous étions sur le trampoline l'autre jour, et les enfants ont dit: "Non, maman, ne fais pas ça. Tu vas te blesser'' Et j'ai pensé: "Mon Dieu, n'est-ce pas drôle?"...