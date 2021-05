Ariana Grande a épousé en SECRET son chéri Dalton Gomez

La chanteuse de 27 ans se serait mariée avec Dalton Gomez, 25 ans, ce week-end près de chez elle dans sa nouvelle villa de Montecito, en Californie.

"Ils se sont mariés'', a confirmé un porte-parole de la chanteuse au magazine PEOPLE. "C'était petit et intime - moins de 20 personnes étaient présentes. La pièce était pleine de joie et d'amour. Le couple et les deux familles ne pourraient pas être plus heureux."

Malgré les célébrations de mariage à la baisse en Californie à cause de la pandémie du Coronavirus, Ariana et Dalton qui est un agent immobilier, auraient quand même décidé d'échanger les traditionnels "Oui", rapporte le site TMZ.

Une source proche de la chanteuse a confirmé à TMZ que la cérémonie secrète avait eu lieu à Montecito en Californie, l'encalve des stars où vivent Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, le prince Harry et Meghan Markle.

Ariana aurait acheté l'ancienne maison d'Ellen DeGeneres, un manoir unique de style Tudor en août dernier, pour la somme de 6,75 millions de dollars.

La cérémonie s'est déroulée dans l'arrière-cour de la maison d'Ariana avec des centaines de fleurs blanches et rose pâle.

La source a également affirmé que la cérémonie était "vraiment juste pour eux'', mais on ne sait pas si c'était une décision impulsive ou s'ils avaient planifié le grand jour.

Pendant ce temps, une autre source a affirmé à E! que le couple "a toujours voulu une cérémonie intime'', en disant: "Ils ont décidé de se marier le week-end dernier parce que leurs agendas commencent à se remplir et aucun des deux ne voulait attendre.''

"C'était beau mais pas exagéré. Ari voulait que ce soit simpliste et de bon goût. Tout ce qui leur importait était d'avoir de la famille là-bas et de pouvoir profiter de ce moment spécial ensemble."