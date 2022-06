Ashley a des difficultés pour tomber enceinte: elle découvre à l'échographie l'INIMAGINABLE

Ashley Ness a une histoire incroyable. Cette coiffeuse de 35 ans de la ville Taunton, dans l'état du Massachusetts, a raconté dans l'émission Good Morning America que son corps avait défié toutes les probabilités... Alors qu'elle avait du mal à tomber enceinte et qu'elle avait subi plusieurs fausses-couches.

En février dernier, l'Américaine qui est déjà maman d'une petite fille âgée de 8 ans et qui souhaite agrandir sa famille depuis de nombreuses années avec son petit ami, Val, se rend, seule, chez son gynécologue pour faire une échographie. Elle raconte: "Quand la technicienne en échographie a commencé l'analyse, elle regardait l'écran et écrivait, A, B... Je l'ai regardée et je lui ai dit: "Attendez, ce sont des jumeaux? ". Elle a répondu: " Oh, je ne sais pas … J'ai besoin d'une minute", se souvient Ashley, décrivant que son interlocutrice est sortie de la pièce.

À son retour, l'experte médicale annonce à Ashley qu'elle est bien enceinte. Mais pas de jumeaux, mais de deux paires de jumeaux soit quatre bébés - deux garçons et deux filles.

Ashley raconte qu'elle a cru qu'elle "allait s'évanouir" lorsqu'elle a entendu la nouvelle pour la première fois, en particulier lorsque les médecins lui ont annoncé que cette double grossesse était très particulière et que la probabilité d'attendre deux paires de jumeaux naturellement équivaut à "une chance sur 70 millions".

"J'étais littéralement couchée là alors qu'elle continuait l'échographie, et je me suis dit : "OK, comment vais-je faire ?" Par exemple, comment vais-je dire à mon petit ami que j'attends des quadruplés ? Comment vais-je l'annoncer à ma famille aussi?"

Après ce premier effet de surprise, Ashley et Val se disent très impatients. Les enfants sont attendus pour début octobre, mais les médecins pensent faire accoucher Ashley à la fin du mois d'août pour éviter toutes complications. La famille sera alors composée de 10 membres. Val étant déjà père de 3 enfants issus d'une précédente relation.

Pour Ashley, cette grossesse est très particulière. "J'ai eu beaucoup de mal à concevoir ma fille aînée et j'ai fait 4 fausses-couches dans le passé. Alors j'ai vraiment l'impression de pouvoir être bénie avec quelque chose d'aussi grand, c'est tellement incroyable."

Et d'y voir un signe de l'au-delà: "Quand nous avons conçu ses enfants, c'était juste avant que ma grand-mère ne décède. J'ai donc l'impression que c'était presque comme un cadeau de sa part, comme renvoyer les pertes que j'avais subies. C'est vraiment ce que je ressens."