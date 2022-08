Avec une perruque et des lunettes de soleil, Paris Hilton visite Bruxelles (photo)

Après Tomorrowland, Paris Hilton, 41 ans, découvre notre capitale. Et il faut bien l'avouer, si la Djette cherche à être incognito, dans les faits, elle est plutôt reconnaissable. Sur une photo postée sur son compte Instagram, on la voit posée sur la place de la Bourse avec une trottinette électrique. Perruque bleue platine, lunettes de soleil XXL et mini-jupe, la discrétion n'est pas de mise...

Paris Hilton n'est pas la seule à avoir eu envie de faire un détour dans notre capitale après un show. Il y a quelques semaines, après un concert, Mike Jager, prenait également la pose dans les rues bruxelloises.