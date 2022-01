Bernard Campan évoque le combat de son épouse contre l'alcoolisme: "Elle a réussi ça grâce aux alcooliques anonymes"

Ce mardi 25 janvier, Bernard Campan était l'invité de l'émission en Aparté diffusée sur Canal+.

Dans des confidences rares, l'humoriste a évoqué les problèmes d'alcoolisme de son épouse Anna et le fait que via elle, il a découvert les alcooliques anonymes: "Quand Anne est sortie de l’alcoolisme, de son addiction, elle a réussi ça grâce aux alcooliques anonymes. Et pour moi, ça a été l’occasion de les découvrir. C’est vraiment quelque chose qui m’a beaucoup marqué. Finalement, c’est une forme de spiritualité."

Une grande complicité unit Bernard Campan et son épouse. Il détaille qu'elle est d'ailleurs toujours la première lectrice de tous ses scénarii.

Bernard Campan a également confirmé que le trio des inconnus allait se reformer dans le courant de l'année 2022. Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon vont se retrouver au cinéma. Et d'en dévoiler davantage: "Je ne peux pas dire encore le nom du réalisateur mais ça sera une comédie poétique et déjantée. J’attends ça avec plaisir".