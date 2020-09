Billy Crawford va être papa! L'ex de Lorie pose avec la future maman (photos)

La génération Y va encore prendre un sérieux coup de vieux... Billy Crawford va devenir papa!

Le chanteur a 38 ans

Celui qui a fait danser et chanter des millions d'ados et pré-ados en 2002 sur son tube "Trackin" est aujourd'hui âgé de 38 ans! À la même époque, il était en couple avec Lorie, qui elle aussi, était au sommet de sa carrière de chanteuse. Mais leur idylle n'a duré qu'un temps.

Marié depuis 2018

Billy Crawford s'est marié en 2018 aux Philippines, sur ses terres natales. Depuis, il file le parfait amour avec Coleen Garcia, actrice, mannequin et animatrice télé de 28 ans.

Le chanteur, qui poursuit sa carrière, a hâte d'être papa et compte bien être à la hauteur de ce rôle! Sur Instagram, il partage son bonheur. "Mon seul souhait le plus cher est de devenir un bon père et encore un meilleur mari", dit-il, en légende d'une photo de lui et de son épouse, qui est sur le point d'accoucher.