Blake Lively et Ryan Reynolds posent avec des masques: "On va embarrasser nos filles au lycée"

Leur fille aînée n'ira pas au lycée avant au moins une décennie, mais Blake Lively et Ryan Reynolds prédisent que ces prochaines années seront remplies de moments assez cocasses.

Alors que le couple multipliait des grimaces idiotes pour ses 27,1 millions d'abonnés sur le compte Instagram de l'actrice dimanche matin, Blake Lively a plaisanté en disant que de cette façon, ils "n'embarrasseront certainement pas" leurs filles "au lycée''.

En attendant, ce couple de parents célèbres semblait aux anges de pouvoir montrer leurs nouveaux masques conçus par leurs trois filles: James, cinq ans, Inez, 3 ans et Betty, neuf mois.

Il était clair que le couple est à peu près certain que leur comportement maladroit rendra un jour l'une de leurs trois filles gênée.

Blake Lively qui incarnait Serena dans la série Gossip Girl, est connue pour son look haute couture, mais elle n'a pas hésité à enfiler avec bonheur un masque personnalisé par sa progéniture qui l'avait orné d'étoiles jaunes et d'autres gribouillis assortis.

Le masque de Ryan Reynolds, la star de Deadpool, comportait également un certain nombre d'étoiles et de formes géométriques roses, bleues et vertes.