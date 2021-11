Blake Lively: cette apparition remarquée pour célébrer la fin de l'interdiction de voyager aux États-Unis

L'actrice Blake Lively, devenue un personnage symbolique de la ville de New York grâce à la série Gossip Girl a sorti ce lundi soir sa plus belle robe du soir pour célébrer la fin de l'interdiction de voyager aux États-Unis. Elle a été l'invitée d'honneur à un événement organisé à l'Empire State Building à New York.

L'actrice de 34 ans portait pour l'occasion une mini-robe écarlate avec un nœud spectaculaire posé sur les épaules. Cet évènement était organisé par British Airways, NYC & Company et le consulat général britannique de New York.

Lundi, les États-Unis ont mis fin à l'interdiction de voyager en cas de pandémie en vigueur depuis plus d'un an et demi, qui permet désormais aux voyageurs

internationaux de venir dans le pays avec une preuve de vaccination complète. Lors de cet évènement, Blake a prononcé un discours de bienvenue où elle a parlé de sa joie d'entendre que l'interdiction était levée.

"C'est un honneur de vous avoir tous ici, en tant que mère, être humain, et New-Yorkaise", a-t-elle déclaré. "Je ne me suis jamais sentie plus comme une New-Yorkaise que ce soir, alors merci à tous de m'avoir donné ce sentiment. Egoïstement, c'est ce que je retire", a-t-elle poursuivi en plaisantant.