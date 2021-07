Britney Spears partage une photo de son dos nu: ce détail interpelle ses fans

Britney Spears vient de publier une nouvelle photo qui a fait beaucoup réagir ses abonnés.

Britney Spears a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram. On y voit son dos, complètement nu, les cheveux relevés d'un côté de sa nuque. Un détail de cette image a interpellé ses fans. En effet, son tatouage a disparu, celui qu'elle avait fait en commun avec son ex-mari Kevin Federline. "Où est ton tattoo?", voilà la question que beaucoup de ses abonnés lui ont posée. Certains se demandaient même si la chanteuse n'avait pas publié la photo d'une autre.

Pour faire taire les mauvaises langues, Britney Spears a donc posté une autre image un peu plus tard. Elle explique: "Ok, donc... J'ai juste enlevé mon tattoo de ma nuque parce que je voulais voir ce que ce serait une fois propre. Et oui, je préfère cela. Donc tant que vous êtes en train de parler de mon dos, continuez et embrassez mes fesses les haters". Cette réponse a fait beaucoup réagir les fans, qui sont nombreux à affirmer que ce n'est pas Britney qui gère son compte car elle n'utiliserait pas des termes aussi durs.

Certains pointent aussi le fait que dans la publication ci-dessous, elle affirmait qu'il s'agissait de son tatouage préféré.