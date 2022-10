C'est officiel: l’album "Nonante-cinq, la suite" d’Angèle sortira le 18 novembre et réserve bien des surprises

Angèle est plutôt douée pour les effets d'annonce. Elle avait donné rendez-vous au public ce jeudi à 17h et l'info est tombée: son futur opus "Nonante-Cinq, la suite" sortira le 18 novembre. Et pour les plus grands fans, la chanteuse propose une pré-commande à partir de 21 octobre à 11h avec un tas de cadeaux à la clef pour les plus rapides : des posters dédicacés, des tee-shirts uniques, un CD bonus avec des reprises de morceaux des années 1990 et une rencontre dans la capitale française…

Angèle a déjà sorti un extrait de cet album il y a deux semaines:

Un duo avec Orelsan est d’ores et déjà annoncé ; il sortira sur le nouvel album prévu pour le 28 octobre.