Camille Vasquez, l'avocate de Johnny Depp, répond aux rumeurs de romance

Dans une interview accordée à People, Camille Vasquez - l'avocate devenue célèbre lors de l'affaire de diffamation très médiatisée de l'acteur contre son ex-femme Amber Heard - a déclaré qu'elle était déçue que les gens pensent que ses interactions avec son client Johnny Depp étaient d'une quelconque manière "inappropriée ou non-professionnelle".



"Je me soucie très profondément de mes clients, et nous sommes évidemment devenus proches. Mais quand je dis nous, je veux dire toute l'équipe, et bien sûr, cela inclut Johnny", a déclaré l'avocate à People, ajoutant que la star de "Pirates des Caraïbes" est son ami et son client depuis quatre ans et demi.



"C'est aussi une accusation contraire à l'éthique qui est faite. C'est sexiste", a-t-elle ajouté. "C'est malheureux et décevant, mais en même temps, cela fait partie du jeu. Je ne peux pas dire que j'ai été si surprise que ça."

Camille Vasquez a défendu ses interactions avec Depp au tribunal, disant qu'elle est "cubaine et colombienne".

"Je suis tactile. Que voulez-vous que je dise ? J'embrasse tout le monde. Et je n'en ai pas honte", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Cet homme se battait pour sa vie et cela m'a brisé le cœur de le voir, jour après jour, assis là et écoutant les plus horribles allégations portées contre lui".



"Et si je pouvais apporter un peu de réconfort, alors bien sûr, je le ferais, que ce soit en lui tenant la main ou en lui faisant savoir que nous étions là et que nous allions nous battre pour lui parce qu'il le méritait."



L'avocate a déclaré qu'elle était "très heureuse" dans sa relation avec son petit ami Edward Owen.



Elle a rapidement gagné ses propres fans pendant le procès de six semaines. "Si je peux être une source d'inspiration pour les jeunes femmes qui veulent faire des études de droit, étudier et travailler dur, alors tout cela en valait la peine", a-t-elle déclaré mercredi sur "GMA".

La semaine dernière, un jury a octroyé à M. Depp 10,4 millions de dollars de dommages-intérêts à l'issue d'un procès en diffamation contre son ancienne partenaire Amber Heard.



Le jury du tribunal de Fairfax, près de Washington, a estimé que Mme Heard, 36 ans, avait diffamé M. Depp en se décrivant comme une victime de violences conjugales dans une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, bien qu'elle n'ait pas identifié l'acteur par son nom.



De son côté, Mme Heard doit recevoir 2 millions de dollars de dommages et intérêts car le jury a estimé qu'un des avocats de M. Depp l'avait aussi diffamée. Le procès, qui a duré six semaines, a suscité un vif intérêt, notamment parce qu'il était télévisé et retransmis en direct, et que des extraits ont été diffusés sur les réseaux sociaux, faisant d'Amber Heard la cible de nombreuses moqueries en ligne.