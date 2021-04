Capucine Anav "choquée" par la fusillade qui s’est déroulée à Paris sous ses yeux: "J’ai trop peur"

L’ex-star de télé-réalité raconte avoir assisté à la fusillade qui a eu lieu ce lundi après-midi à l'hôpital Henry-Dunant, dans le 16e arrondissement de Paris.

Une personne a été tuée et une autre blessée ce lundi après-midi devant l'hôpital Henry-Dunant, dans le 16e arrondissement de Paris. Un homme a tiré 6 coups de feu avant de prendre la fuit à scooter. Pendant ce temps, Capucine Anav se rendait à un bureau de poste pour envoyer des colis à ses fans, tout en documentant cette sortie dans sa story Instagram.

"Il y a un mec avec un pistolet qui a tiré (…) Je tremble, je ne vais même pas réussir à conduire mais je suis partie parce que j’ai trop peur", a raconté l’ex d’Alain-Fabien Delon et Louis Sarkozy. Un peu plus tard, la jeune femme s’est rendue sur les lieux de la fusillade pour se filmer et prendre des photos. Et de poursuivre : "C’est la première fois que j’assiste à ça les gars, je suis choquée, vraiment quoi".