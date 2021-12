Carla Bruni partage des photos d'elle seins nus sur Instagram

La chanteuse Carla Bruni a partagé quelques photos de son passé de mannequin sur son compte Instagram.

"Remembering the great Helmut Newton", écrit Carla Bruni sur son compte Instagram. Dans cette publication, la chanteuse et ancien mannequin partage quatre photos, sur lesquelles ont peut la voir seins nus, ou en tenues très légères. Des photos prises par le photographe australien Helmut Newton, connu pour ses photographies de mode et de nus féminins. Ces clichés datent, puisque l'homme est décédé en 2004.

Les commentaires des abonnés de Carla Bruni sont unanimes. "Sublime", "très belle", "adorable", "magnifique"... autant d'adjectifs que l'on peut lire en-dessous du post.