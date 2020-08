Performances live et discours virtuels: découvrez la cérémonie inédite des MTV Music Awards 2020

Prestations live devant un parterre de voitures, artistes et spectateurs masqués : l'édition 2020 des MTV Music Awards s'est tenue cette nuit à New York en respectant les consignes de sécurité liées au Coronavirus. Du jamais vu dans l'histoire des VMA's. Cette année, le show était dédié à Chadwick Boseman, l'acteur américain connu notamment pour son rôle dans le film "Black Panther", décédé d'un cancer du colon.

C'était aussi la première cérémonie "déconfinée" depuis le début de la crise sanitaire. Elle s'est déroulée à la fois en public, et à la fois de manière virtuelle. Parmi les artistes : Lady Gaga, Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Doja Cat (une nouvelle). Et même le groupe de K-pop BTS depuis la Corée du Sud.



Parmi les autres prestations inoubliables : Miley Cyrus sur une boule à facettes géante pour un remake du clip de "Wrecking Ball", dans lequel elle se balançait sur une boule de destruction qu'on retrouve dans les chantiers. Cette année, Miley était nommée 14 fois aux VMA's, mais n'a pas remporté de prix.