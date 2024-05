Une candidate de téléréalité avoue "se forcer" à avoir des rapports sexuels: pourquoi cette séquence pose problème

Partager:

Jessica Thivenin est mariée depuis plusieurs années avec son époux Thibaut Garcia. Tous les deux candidats de la téléréalité Les Marseillais, ils ont récemment publié une vidéo dans laquelle la jeune femme avoue se forcer à avoir des rapports son époux. Cette séquence a provoqué un tollé; on vous explique pourquoi.

Le couple des Marseillais a publié ce lundi une vidéo dans laquelle, interrogé par les internautes, il aborde leur sexualité sans tabou. Orgasme, rythme des ébats, préférence de chacun… Les internautes connaissent désormais tout de la vie intime de Jessica Thivenin et de son époux Thibaut Garcia.. Jusqu'aux détails les plus gênants. "Le démarrage est toujours un peu difficile mais une fois que la première est enclenchée, je vis ma meilleure vie. (…) Il faut juste se mettre dans le bain", avoue Jessica au cours de cette vidéo. "S'il a envie et qu'il vient vers moi, je vais pas lui dire 'Non chéri me touche pas'", poursuit Jessica, avant que son époux ne précise: "Si elle veut pas, je le prends mal."



Plus tard dans le face caméra, la question est posée clairement par un fan: "Jess, est-ce que tu t'es déjà forcée à passer à l'acte?". Sans aucune hésitation, la concerné répond "Oui, bien sûr évidemment que je me suis déjà forcée!". Ce à quoi son conjoint ajoute, sourire aux lèvres: "Moi aussi je l'ai forcée." Des réponses surprenantes dont le couple a visiblement conscience. "Dix ans de prison après cette vidéo", plaisante l'époux. "Si la prochaine vidéo elle est toute seule c'est que je suis au heps ("prison" en arabe, ndlr)", s'amuse Thibaut avant de rire avec sa partenaire. La jeune femme continue ensuite son explication. "C'est le démarrage où je me force, il arrive toujours à me stimuler et à me mettre bien." Des internautes choqués



Rapidement après la publication de cette vidéo sur la plateforme Youtube, des commentaires d'internautes choqués ont commencé à pleuvoir. "À toutes les filles (et plus particulièrement les jeunes filles) qui regardent cette vidéo, sachez que jamais au grand jamais vous avez à vous forcer pour un rapport sexuel sous prétexte que votre partenaire souhaite. Vous n’êtes pas un objet à disposition de monsieur (ou madame) qu’il utilise quand il souhaite.", avertit une d'entre elle. "Vous avez le droit de dire non, et si votre partenaire vous fait la tête c'est que ce n'est pas le bon et qu'il faut qu'il se fasse soigner", écrit un autre. "Si vous cédez, rappelez vous que céder n'est pas consentir."

D'autres internautes s'adressent directement au couple: "S’il vous plaît faites attention à ce que vous dites surtout quand vous êtes suivi par énormément de personnes. Dire que c’est normal de se forcer pour un rapport c’est pas acceptable", peut-on notamment lire. "Votre corps vous appartient" Certains d'entre eux accusent Jessica et Thibaut de faire l'apologie du "viol conjugal", alors que la nouvelle trend TikTok "Par amour j'ai accepté que" inquiète certains professionnels de la santé et de la santé mentale. À lire aussi "Par amour, j'ai accepté que..." : la nouvelle trend Tiktok banalise-t-elle les violences?