Cet acteur de la saga Harry Potter ne ressemble plus du tout à ça: "J'ai maigri"

Harry Melling a été propulsé sous les feux de la rampe lorsqu'il a joué le cousin gâté d'Harry Potter, Dudley Dursley, dans la célèbre saga. Mais le comédien a une apparence complètement différente de celle de son adolescence. L'acteur âgé de 31 ans, a admis qu'il n'est plus reconnu par les fans depuis sa perte de poids. "Je pense que c'était une chose inconsciente quand cela a commencé à se produire.J’étais dans une école d'art dramatique à 18 ans et c'est là que j’ai maigri, pas pour un besoin majeur de ma part, mais c'est juste quelque chose qui est arrivé", a expliqué le comédien au magazine People.



Harry n'avait que 12 ans lorsqu'il a fait ses débuts dans le premier film Harry Potter en 2001, et il a continué à être présent dans les films fantastiques jusqu'à la sortie de Harry Potter et les reliques de la mort - 1ère partie en 2010.



Au cours des dix dernières années, il a établi sa carrière d'acteur à travers un certain nombre de rôles. Il a joué dans le film de super-héros The Old Guard et dans le thriller psychologique Le Diable, tout le temps, tous deux sortis sur Netflix en début d'année.



Harry Melling a également terminé le tournage en juillet pour l'adaptation cinématographique du roman de William Shakespeare, La Tragédie de Macbeth. Il joue le rôle de Malcolm et la production devrait sortir en 2021.



