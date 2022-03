Cet échange LUNAIRE entre Lady Gaga et Caitlyn Jenner amuse beaucoup les internautes (vidéo)

Dimanche soir, Caitlyn Jenner a croisé la star de "House of Gucci" à la sortie de la 30e soirée annuelle de remise des Oscars de la Fondation Elton John qui lutte contre le SIDA. Le père a interpellé la chanteuse pour lui dire qu'elle ne l'avait pas vu au Starbucks du coin depuis un certain temps.



"Est-ce que tu passes encore du temps à Malibu ?", a lancé le père de Kendall et Kylie Jenner. Ce à quoi Lady Gaga a répondu "Oui".



L'ex-athlète olympique a alors lancé à la chanteuse: "Je ne t'ai pas vue au Starbucks depuis un moment".

L'interprète de Shallow a répliqué un peu sèchement: "J'ai changé de barista" avant de s'éloigner rapidement.



Depuis, la vidéo de la scène lunaire diffusée par le journaliste Bahman Kalbasi est largement partagée. L'échange devenu viral amuse beaucoup les internautes. Nombreux sont ceux qui se demandent si Lady Gaga a "changé de barista" pour éviter Caitlyn Jenner. "'J'ai changé de barista' sera désormais mon excuse pour tout", a tweeté un fan. "'J'ai changé de barista' est littéralement la façon la plus polie de dire 'Si je vous revois un jour, ce sera trop tôt' ", a écrit une autre personne.