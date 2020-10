Nous vous l'annoncions en juillet dernier: Conchata Ferrell, 77 ans, qui jouait la femme de ménage Berta, dans la comédie "Mon oncle Charlie" aux côtés de Charlie Sheen, n'allait pas bien. L'actrice était hospitalisée depuis le mois de décembre suite à une infection rénale. Dans un état "stable et semi-consciente", elle ne pouvait pas parler. Elle a fait un nouvel arrêt cardiaque il y a 4 semaines. Depuis son état s'est déterioré fortement et l'actrice est décédée entourée de sa famille et de son mari, Arnie Anderson, qui partageait sa vie depuis le début des années 80.

Ses anciens collègues de la série "Mon oncle Charlie" lui ont rendu hommage, dont l'acteur principal Charlie Sheen. Il s'est rendue sur les réseaux sociaux pour lever son chapeau à la "véritable pro" qu'était Conchata avec laquelle il a travaillé pendant de nombreuses années.

"Une amoureuse absolue, une véritable pro, un véritable amie, une perte choquante et douloureuse. Berta, ton ménage était un peu suspect, ton "personnel" était parfait", a écrit l'acteur sur Twitter.

L'acteur Adam Sandler a également rendu hommage à l'actrice en écrivant sur les réseaux sociaux, "RIP. Grande dame. Tu vas terriblement nous manquer. Désolé pour sa famille."