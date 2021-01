Charlotte Gainsbourg se confie sur la mort de son père: "J'étais paumée"

Dans une interview, Charlotte Gainsbourg s’est confiée sur le deuil de son père, Serge Gainsbourg. Elle a notamment parlé d’ouvrir l’hôtel privé de son père au public.

Charlotte Gainsbourg ne parle pas souvent de son célèbre père. Pourtant, dans une interview à Madame Figaro elle s’est confiée sur sa mort. Elle évoque notamment l’hôtel particulier du chanteur qu’elle a racheté après sa mort. Elle compte l’ouvrir prochainement au public.

C’est dans cet hôtel qu’elle avait tourné le clip « Lying with you » en 2017, chanson hommage à Serge Gainbourg. "Ça a été une grande étape, et ça en sera une autre de l’ouvrir au public. Je pense que c’est ce qu’il faut, pour les gens autant que pour moi."

Serge Gainbourg est décédé dans cet hôtel le 2 mars 1991 à 62 ans d’une crise cardiaque. Sa fille confie avoir eu du mal à faire correctement son deuil. "Parce qu’il y avait un tel phénomène public autour de lui. Et j’étais jeune aussi, j’avais 19 ans, donc je me suis protégée. J’ai gardé cette maison, au fond, comme s’il allait revenir. Je n’ai pas regardé la mort en face."

Dans une précédente interviw, l’actrice avait avoué avoir eu du mal à réécouter les musiques de son père. "Pendant dix ans je l’entendais non-stop dans les cafés, dans les taxis. Je connaissais toutes les intros et je demandais au chauffeur qu’il coupe la radio dès les premières mesures. J’étais paumée."

Aujourd’hui, la maman de trois enfants parvient à renouer avec l’art de Serge Gainsbourg. "Mes enfants ont voulu savoir qui était leur grand-père. Ils se sont mis à l’écouter. Et j’ai écouté, moi aussi, deux secondes à peine, juste pour voir."

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 16 janvier ?