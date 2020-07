Christina Milian et Matt Pokora profitent de vacances en famille: le chanteur SPOILE la destination (vidéo)

Christina Milian et Matt Pokora ont quitté les Etats-Unis avec leur fils Isaiah et Violet, la fille de Christina Milian. La petite famille recomposée profite de vacances en Europe cet été.

Mais si la chanteuse prend toujours soin de ne pas divulguer les lieux où ils se trouvent afin de préserver leur intimité, Matt Pokora a tout dévoilé dans une story!

Christina Milian et Matt Pokora ont tous les deux partagé les images d'une mer bleu azur et d'une sortie en bateau avec leur petite famille et des amis. Isaiah, leur petit garçon, était également de la partie. Plongeons dans l'eau, bronzette sur le pont, déjeuner au bord de l'eau... Le couple a tout partagé, même le lieu où il se trouvait, puisque Matt Pokora a laissé passer un cliché du bateau, où on peut clairement voir le drapeau français, mais aussi le drapeau Corse!