Christine Bravo bientôt mariée: voici Stéphane, son futur époux (photo)

L'ex-animatrice télé Christine Bravo est sur le point de dire "oui" à son "capitaine", comme elle aime l'appeler. Sur son compte Instagram, la future mariée a dévoilé un rare cliché de son compagnon, qui répond au nom de Stéphane Bachot. On y voit l'homme se prélasser l'air serein, lunettes de soleil sur le nez. Entrepreneur, Stéphane Bachot est depuis 2012 à la tête d'Eau et Patrimoine, une entreprise spécialisée dans les péniches et autres biens aquatiques en région parisienne.

Dans les commentaires, les internautes s'agitent et s'enthousiasment. "Ahahah Le mariage ! Le mariage" commentent certains abonnés, tandis que d'autres complimentent le fiancé. "Très bel homme", peut-on lire ou encore, "Hummm, pas mal le monsieur !". Le mariage devrait avoir lieu en juin, en Corse, où Christine Bravo possède une maison.