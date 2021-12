Claude Barzotti évoque les derniers moments de son ami le Grand Jojo: "On a pris cette photo il y a 15 jours"

Claude Barzotti était ami avec le Grand Jojo depuis 50 ans. Cette nuit, il a reçu un coup de téléphone lui annonçant son décès: "Cela m'a tué", a-t-il confié par téléphone à notre journaliste Mathieu Col.

Et de développer: "Je l'ai encore vu il y a 15 jours. Et on a fait une belle photo ensemble. Il était très souriant. Et puis je l'ai eu au téléphone vendredi et j'ai entendu que quelque chose n'allait pas. Il ne savait presque plus parler. Hier soir, on m'a appelé pour me dire qu'il ne lui restait que quelques

jours à vivre. Et cette nuit, on m'a téléphoné en me disant qu'il était parti...", a expliqué Claude Barzotti par téléphone, des tremolos dans la voix.

Le Grand Jojo a succombé à une longue maladie qu'il combattait depuis 2 ans.

La dernière fois qu'ils se sont vus il y a 15 jours, Claude Barzotti et le Grand Jojo ont évoqué les beaux moments qu'ils ont passés ensemble. Enzo Scifo, l'ancien capitaine des Diables rouges était également présent.

Et Claude Barzotti d'évoquer ce lien très fort qu'il partageait avec le Grand Jojo. "J'ai rencontré le Grand Jojo il y a 50 ans. On a toujours été très amis".

Selon Claude Barzotti, le Grand Jojo l'avait aidé à vaincre sa timidité à ses débuts. Et de conclure que de manière plus globale, "Pour la Belgique, je pense que le Grand Jojo, n'apportait que du bonheur."