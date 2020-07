Claude de Koh-Lanta révèle avoir été approché pour tourner dans un film avec… Rocco Siffredi

Plutôt que de se lancer dans une aventure comme Koh-Lanta, Claude aurait pu se lancer dans une carrière dans les films X. Il a en tout cas été approché lorsqu'il était plus jeune. Il a raconté cette surprenante proposition dans une interview à Jarry sur sa chaîne YouTube.

"On m'avait proposé à l'époque de tourner dans un film ! Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria dans le XVIe, je le servais, a-t-il raconté. Et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film, je pense, et ils m'ont demandé si ça me disait de participer au film. J'étais jeune, et j'ai dit non !"

Une décision qu'il ne regrette pas d'avoir prise : "J'aurais pu mais j'étais trop jeune et intimidé", a ajouté l'aventurier qui se serait alors traîné "une grosse casserole".