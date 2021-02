Les fans de Friends vont ADORER: Courteney Cox reprend le générique de la série au piano (vidéo)

Courteney Cox a ravi les fans de Friends hier sur son compte Instagram. L'actrice a dévoilé ses talents de pianiste en reprenant le générique de la série.

Courteney Cox a dévoilé de nouveaux talents sur son compte Instagram. L'actrice semble apprendre le piano et elle a ravi ses abonnés avec une reprise... du générique de Friends. Elle vient de publier une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut l'entendre jouer, accompagnée par un guitariste. Elle écrit en commentaire: "Dites moi ce que je devrais apprendre après".

Ses abonnés sont sous le charme et la vidéo a déjà atteint le million et demi de "j'aime". Même David Beckham a commenté, écrivant simplement: "Oh mon Dieu, oh mon Dieu".