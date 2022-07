Dadju présente "un gars qui veut lui faire la misère" et c’est très drôle

C’est ce mercredi en story sur Instagram que Dadju a présenté au public "un gars qui veut lui faire la misère": comprenez son "petit dernier".

Il tient à bras tout petit bébé et explique qu’il a essayé de trouver une technique pour l’empêcher de vomir… Et que le petit bout de chou a enfin arrêté de vomir!

Oui mais c’était sans compter les autres surprises qu’il réserve à son papa. "Maintenant, il me chie dessus !" En tournant la caméra, on voit effectivement une petite traînée marron clair sortir de la couche du petit paisiblement endormi… Et le chanteur préfère en rire: "J’ai capté frérot ! Enfoiré !" Ah! Les joies de la parenté!