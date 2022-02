A la découverte des "bekende Vlamingen": de candidate The Voice à coach, voici Laura Tesoro

Il faut avoir des tripes pour monter sur la scène de l'Eurovision. Laura Tesoro a relevé ce défi en 2016, en étant le fer de lance du concours et en faisant une énorme impression sur le public européen. La chanson "What's The Pressure" de Selah Sue est devenue un énorme succès et résume parfaitement Laura : accrocheuse, énergique et funky. Entre-temps, elle a collaboré avec Loïc Nottet sur un succès incontournable à la radio, et est devenue coach de The Voice Kids.

Avez-vous déjà entendu parler des célébrités du nord du pays ? On les appelle les 'bekende Vlamingen', généralement abrégé en BV. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Cette semaine, RTL info met en lumière ces différentes célébrités. Ce mercredi, cap sur la scène musicale. Fille d'un père italien et d'une mère belge, Laura Tesoro obtient un diplôme en art dramatique. Elle fait sa première apparition dans un rôle la série télévisée policière belge, 'Witse'. Dans la même année, elle apparait sur scène dans la comédie musicale de la série. Elle découvre par la suite son amour pour la musique pop. Sa carrière se poursuit quand elle obtient le rôle de Charlotte dans 'Familie'. C'est le feuilleton le plus ancien en Belgique, qui existe depuis 1991.

> Gert Verhulst, présentateur, icône de l'industrie du divertissement et... séducteur

> Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs qui séduisent Hollywood

En 2014, elle participe à la troisième édition de 'The Voice Vlaanderen', où elle finit à la seconde place. Cette même année, il quitte 'Familie' pour totalement se concentrer sur sa musique et sort son premier single 'Outta here', un tube qui cartonne. A l'occasion du Concours Eurovision en 2016, Laura Tesoro se qualifie pour représenter la Belgique, avec la chanson 'What's the Pressure'. La compétition s'est déroulée à Stockholm en Suède. La chanson a été coécrite par plusieurs musiciens, y compris l'auteure-compositrice-interprète belge Selah Sue.

Grace à sa prestation, elle réussit à se qualifier pour la finale et se hisse à la 10e position du classement final. De retour en Belgique, elle est coprésentatrice de 'Belgium's Got Talent' version flamande, au coté du chanteur-interprète Koen Wauters, du groupe flamand Clouseau. Depuis 2017, elle est coach dans 'The Voice Kids' et présente l'émission 'The Band', qui recherche des talents en Flandre et aux Pays-Bas pour former un nouveau boys band. Malgré toutes ses apparitions, elle n'oublie pas sa passion première la musique.

Premier album

Ses influences musicales sont très pop. Elle admire les artistes tels que Bruno Mars, Michael Jackson ou encore Stevie Wonder. Elle décrit sa chanson 'Whats the Pressure', un style qui sa rapproche de Stevie Wonder. Laura n'a aucune limite musical et s'inspire de tout le monde. Dans les interviews, on lui demande souvent comment elle définirait son style de musique. Sa réponse est claire: "Je ne veux pas mettre ma musique dans une case. Je fais simplement de la musique".

'Limits', est le premier album studio de la chanteuse Laura Tesoro. Il sort en 2019 atteint la troisième place des classements. Le single Limits parle de la façon dont Laura se définit en tant qu'artiste. C'est une chanson personnelle sur le fait de travailler dur pour atteindre son objectif. Laura a également coécrit et coproduit les autres chansons de l'album.

Laura et une autre star francophone ont collaboré sur une chanson. Tesoro s'est associée à Loïc Nottet, vedette en Wallonie sur le single 'Strangers'. Les deux stars de la pop ont écrit ensemble une histoire d'amour compliquée. Le single est devenu disque d'or.

Les deux artistes ont de nombreux points communs. Loïc a lui aussi représenté la Belgique au concours de l'Eurovision en 2015, qui a offert à la Belgique une quatrième place en final. Les chanteurs sont coaches de 'The Voice Belgique', Laura 'The Voice Kids'. Laura et Loïc ont une belle complicité professionnelle. Dans une interview accordé à Télépro, Loïc a confirmé qu'au départ cette collaboration c'était pour le plaisir. "C’était juste un projet entre potes pour s’amuser. Si le public adhérait, tant mieux. Sinon, tant pis, on se serais bien amusé en studio". Laura annonce en 2020 une tournée en Flandre. Elle a dû être reportée en raison de la pandémie.

Doublage pour films

On a pu l'entendre dans le doublage de divers films. Par exemple, en 2016, elle a interprété Vaiana dans la version flamande du film de Disney Vaiana et la princesse Poppy dans Trolls. En 2017, on pouvait l'entendre dans le rôle de Rebelle dans 'Le Monde secret des Emojis' en 2018, elle a endossé le rôle de Gwen Stacey dans la version flamande de Spider-Man : Into the Spider-Verse qui sort aussi la même année.

À peine 25 ans, Laura Tesoro est depuis longtemps devenue un élément indispensable du paysage musical et médiatique en Flandre. Après la sortie de son premier album "LIMITS" et de son tube "Strangers", Laura n'a plus besoin de prouver qu'elle est une performeuse de haut niveau.