Décès de Rika Zaraï: retour sur ses plus grands tubes (vidéos)

La chanteuse franco-israélienne Rika Zaraï, connue notamment pour son tube "Sans chemise, sans pantalon" dans les années 70, est décédée à l’âge de 82 ans. "Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le cœur des Français avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C’est une des plus belles voix d’Israël en français qui s’est éteinte", a annoncé l’Ambassade d’Israël en France sur Twitter.

L’artiste, de son vrai non Rika Gozman, a marqué plusieurs générations avec ses tubes. Durant sa longue carrière, la chanteuse a enregistré 15 albums studio et 3 albums live entre 1962 et 2007.

Retour en musique sur la carrière de l’artiste :



