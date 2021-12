Deuxième surprise d'Angèle: le clip de son feat avec Damso DISPONIBLE sur Youtube (vidéo)

Décidément, depuis ce jeudi, Angèle n'arrête pas de dévoiler des surprises. L'interprète de "La loi de Murphy", son premier titre phare, a balancé le clip de son feat avec Damso sur Youtube ce vendredi à midi.

Angèle l'avait annoncé dans son "Birthday Live" ce jeudi, un évènement virtuel qui a réuni plus de 40.000 personnes pendant 1h : le clip de "Démons", morceau qu'elle a réalisé en featuring avec Damso, a été dévoilé à 12h pile ce vendredi. Une surprise de plus puisque la chanteuse de 26 ans a annoncé sortir son 2e album, "Nonante-Cinq", ce vendredi 3, date de son anniversaire, soit une semaine plus tôt que le lancement officiel prévu le 10 décembre.

"J'ai décidé que Nonante-Cinq soit déjà disponible sur toutes les plateformes dès minuit une semaine avant sa sortie officielle", a fait part Angèle jeudi aux alentours de 22h. Une annonce qui a réjouit ses fans. La date du 10 décembre est maintenue pour la diffusion des versions physiques en CD et vinyles, confirme la chanteuse via ses réseaux sociaux.

L'album "Nonante-Cinq" réunit 12 nouveaux titres dont un seul réalisé en featuring. C'est avec Damso qu'Angèle pose sa voix sur "Démons", titre dont elle a partagé le clip ce vendredi à 12h. Et Damso n'a pas été choisi au hasard : la belle histoire entre les deux Belges débute en 2017 lorsque Damso propose, contre toute attente, à Angèle de faire la première partie de sa tournée. C'est après que sa carrière a décollé, lorsqu'Angèle décide sur un coup de tête de partager le clip de son premier titre, "La loi de Murphy" sur Youtube.

"On dit que le deuxième album, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'était effectivement une expérience spéciale, pas toujours évidente, mais quel plaisir", a confié l'artiste qui annonce cette diffusion anticipée le jour de son 26e anniversaire.

La tournée éponyme de l'album sera assurée par la chanteuse à partir du 20 avril prochain jusqu'à la fin de l'année, avec de nombreuses dates en France, cinq à Bruxelles et une en Espagne.