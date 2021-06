Donald Trump a-t-il mis son pantalon à l'envers?

Ce sont des images publiées fin de la semaine dernière qui ont rencontré un débat assez loufoque sur les réseaux sociaux. Ces images semblent en effet montrer Donald Trump portant un pantalon sans braguette, se demandant si l'ancien président des Etats-Unis avait mis son pantalon à l'envers.

Un clip vidéo du rassemblement de Trump vendredi à Greenville, en Caroline du Nord, a fait le tour d'Internet, montrant le pantalon de Trump étrangement froissé autour des cuisses, sans braguette visible.

"D'autres le notent, mais on ne le partage jamais assez : Donald Trump a prononcé son grand discours aujourd'hui avec son pantalon à l'envers. Regardez de près et dites-moi que je me trompe", a tweeté Brandon Friedman, chroniqueur du New York Daily News.

Les théories et les spéculations se déchaînaient au fur et à mesure que la vidéo faisait le tour, d'autres suggérant que le pantalon pourrait être un pull-up à taille élastique sans bouton ni fermeture à glissière avant.

La vidéo ne semble pas être falsifiée, mais des photos haute résolution de l'événement montrent clairement une braguette à glissière dans le pantalon qui peut avoir été obscurcie par l'éblouissement sous d'autres angles.

Même l'animateur britannique James Corden dans son émission "The late late Show" a abordé le sujet du "Pants gate".

L'extrait est à découvrir à 5'10''.