L'actrice Elle Fanning dévoile ce qui affecte sa peau sur Instagram: "Merci de ne pas utiliser une douzaine de filtres"

L'actrice Elle Fanning, âgée de 22 ans, a publié une série de photos où elle montre sa peau atteinte d'eczéma sur Instagram. "Eczema but make it eye shadow", commente-t-elle, soit, "Faire de son eczéma une ombre à paupières". En effet, chez elle, les rougeurs se concentrent uniquement à cet endroit.

"Merci de ne pas utiliser une douzaine de filtres, c'est tellement bien de voir de vraies textures de peau sur cette application et ça me fait me sentir bien", commente une utilisatrice. D'autres confient avoir exactement la même chose. "Merci de poster ceci ! Je lutte contre l'eczéma et cela entame ma confiance en moi. C'est tellement rafraîchissant de voir des figures publiques sans filtre et sans maquillage, qui montrent que nous sommes tous humains", commente une autre personne.

L'eczéma est une inflammation de la peau qui se caractérise notamment par des plaques rouges, des croûtes de peau sèche et des démangeaisons.