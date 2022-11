Elle revient: Jennifer Lopez annonce son nouvel album "This is me…Now"

C’est une nouvelle qui va réjouir les fans de la chanteuse. Jennifer Lopez a annoncé son prochain album "This is me…Now" composé de 13 titres. Il fait suite à son ancien album "This is me…Then" sorti en 2002.

"On The Floor";"Papi";"Ain't Your Mama", on ne présente plus la chanteuse et actrice Jennifer Lopez. Également passé par la case cinéma, la chanteuse est une des personnalités latino-américaines les plus célèbres au monde.

Alors forcément, ses réseaux sociaux sont, chaque jour, scrutés par ses fans. Et récemment, l'actrice a enlevé ses publications, provoquant l'interrogation chez son public. Ce n'est que ce vendredi 25 novembre que Jennifer Lopez a posté une nouvelle vidéo où elle annonce…un nouvel album prévu pour 2023. Son titre ? "This is me...Now".

La publication a déjà recueilli plus de 360.000 likes en 1 heure. Une annonce surprise pour la chanteuse et actrice qui risque bien de réjouir ses nombreux fans.

Le post Instagram ci-dessous :