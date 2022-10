Elon Musk, père de 10 enfants, révèle qu'il ne va peut-être pas s'arrêter là: "Je fais de mon mieux pour aider la crise de sous-population"

Elon Musk a plaisanté sur sa grande famille dans une interview accordée vendredi au Financial Times, affirmant qu'il est "à peu près sûr qu'il n'y a pas d'autres bébés qui se profilent."



L'homme de 51 ans a précisé qu'il n'était pas opposé à l'idée d'accueillir d'autres enfants à l'avenir, relate Page Six.



Le PDG de Tesla est devenu papa en 2002 avec l'arrivée de son fils Nevada, mais le nourrisson est décédé à l'âge de 10 semaines.



Deux ans plus tard, lui et sa femme Justine Wilson ont accueilli les jumeaux Griffin et Vivian, qui ont maintenant 18 ans.



Mais Elon Musk et Vivian sont en froid, l'adolescente a même changé son nom de famille en juin afin de ne pas "être liée à son père biologique de quelque manière que ce soit".



Vivian a également changé son prénom et son second prénom, ainsi que son sexe. Elon Musk s'est exprimé au sujet de leur relation tendue, déclarant: "J'ai de très bonnes relations avec tous les autres. On ne peut pas tous les gagner".



Lui et Justine Wilson sont également les parents de triplés de 16 ans, Kai, Saxon et Damian, nés en 2006.



Après le divorce de l'ancien couple en 2008, le fondateur de SpaceX a accueilli son fils X AE A-XII, aujourd'hui âgé de 2 ans, et sa fille Exa, aujourd'hui âgée de 10 mois, avec sa petite amie Grimes, respectivement en mai 2020 et en décembre 2021.



En juillet, on a appris qu'Elon Musk était le père des jumeaux de Shivon Zilis, cadre de Neuralink. Les petits sont nés en novembre de l'année précédente.

L'entrepreneur a confirmé la nouvelle à Page Six, en déclarant : "Bravo aux grandes familles. Je veux en avoir autant que je peux passer du temps avec et être un bon père."



Elon Musk a donné plus de détails sur sa famille en expansion via Twitter. "Je fais de mon mieux pour aider la crise de sous-population", a-t-il écrit. "Un taux de natalité qui s'effondre est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée".