Emma Daumas et les dérives de la Star Ac: "On était de la viande" (vidéo)

Dans une vidéo datant de 2003, Emma Daumas revenait sur les actions de la production qui l’avaient profondément dérangée dans la Star Academy 2.

Emma Daumas avait participé à la saison 2 de la Star Academy. A l’époque, la jeune femme vivait son rêve et s’est retrouvée confrontée aux manipulations de la production. Dans une vidéo datant de 2003 où elle fait la promotion de son premier livre "Au jour le jour", elle revient sur ses désenchantements.

Thierry Ardisson raconte: "Le soir de la première émission, vous êtes énervée parce que vous découvrez le sujet filmé qui a été fait sur vous et votre famille. Votre père a un peu des phobies, mais là ils parlaient d’une terrible maladie. Vous vous êtes aperçus tout de suite que c’était des arnaqueurs." Et Emma de poursuivre: "Il y a eu deux choses sur le premier prime, il y a eu ce petit reportage, petit hic. Deuxième hic, ça a été quand même la bague de fiançailles."

En 2002, en plein premier prime, Nikos Aliagas appelait Ulrich, qui était alors le petit copain d’Emma, sur le plateau. Le jeune garçon offre une bague à la jeune artiste et Nikos annonce "une bague de fiançailles". Ce qui n’était pas du tout le cas.

Dans "Tout le monde en parle", Emma revient sur cet incident: "Ils ont appelé Ulrich quelques jours avant l’émission, lui ont dit que tous les proches allaient offrir un petit cadeau aux candidats sur le prime. Donc Ulrich a opté pour une bague, ils lui avaient évidemment dit qu’un petit bijou serait sympa, il a dit: ‘Elle aime bien les bagues, je vais lui offrir une bague.’ Ils lui ont demandé: ‘Est-ce que ce sera une bague de fiançailles?’ Il a dit: ‘Non, on n’est pas prêts pour ça, on est trop jeunes.’ On lui avait dit: ‘Si par hasard, vous voulez vous marier, on vous paye le voyage de noces, pas de problème.’"

Sur le prime, Ulrich comprend qu’il s’est fait berner, aucune autre personne n’apporte de cadeau. "Il est allé voir la prod pour dire ‘Je le fais pas si les autres ne le font pas, c’est ridicule.’ Il croyait être tranquille. Deux minutes avant mon passage, on l’attrape, on le colle sur le plateau et Nikos annonce la bague de fiançailles."

Emma soutient quand même le principe de l’émission d’apprendre aux jeunes à faire de la musique. Elle dénonce seulement le système: "On était des acteurs de sitcom. Ce que vous avez vu, ce sont les 40 minutes du résumé. C’était une sitcom. C’est ça qui nous a traumatisé. On était en train de vivre notre vie, notre rêve, notre passion. On est sorti de là, tous ces gens ne nous ont quasiment jamais rappelé. Ils s’en foutent, on était de la viande. C’est ça qui nous a dégoûté."