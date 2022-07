Emma Smet, la petite-fille de Johnny Hallyday, aperçue en train de pratiquer un sport surprenant

Emma Smet, la petite-fille de Johnny Hallyday, est bien présente sur les réseaux sociaux et suivie par plus de 333 000 personnes. Ce mardi soir, le jeune femme a participé à l’événement "La scène french touch" sur les toits des galeries Lafayette de Paris, un petit festival qui met en avant la scène artistique française.

En story, on a pu voir Emma Smet en train de pratiquer un sport un peu oublié voire désuet… Le double dutch! Cette discipline consiste à faire de la corde à sauter avec deux cordes. En France, ce sport est peu connu et peu pratiqué… Sauf, visiblement, par la fille de David Hallyday et d'Estelle Lefebure étant donné la facilité avec laquelle Emma exerce ce sport particulièrement physique, malgré sa mini robe et ses bottines à plateformes !