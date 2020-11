Geneviève de Fontenay ultra piquante: ses propos CHOCS contre Sylvie Tellier

Sylvie Tellier, Miss France 2002, devient directrice générale de la société Miss France en 2007, et évince l'iconique Geneviève de Fontenay. Depuis, les relations entre les deux femmes n'ont pas toujours été très cordiales. Cette fois-ci, Geneviève de Fontenay va encore plus loin : elle dézingue totalement l'ex-miss dans une interview choc accordée au journal français Le Parisien.

"C'est une menteuse et une voleuse", attaque directement la dame au chapeau. "Je le dis ouvertement. C'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. elle a été trop loin. Insultée, trahie." Rien de nouveau, selon Geneviève de Fontenay, qui pointe que Sylvie Tellier n'a finalement "jamais été honnête", et que son seul but est de "briller et se mettre en valeur". Plus encore : Geneviève de Fontenay affirme que Sylvie Tellier lui aurait "volé sa vie".

"Cette émission n'a plus d'âme"

Le concours Miss France 2020 devrait se tenir le 19 décembre, comme l'a confirmé Sylvie Tellier dans les médias. Geneviève de Fontenay a mis les points sur les i : elle n'y assistera pas, même si elle a été invitée. Je ne vais pas leur apporter ma notoriété. Cette émission n'a plus d'âme. Ce n'est plus Miss France. Les costumes n'ont rien de folklorique, et les candidates ne sont pas à égalité. Elles sont présentées dans trois groupes différents : certaines n'ont pas leur chance. Les gens me disent que ce n'est plus comme avant. Jamais de la vie je n'y retournerai."

Sylvie Tellier, largement pointée du doigt dans cette interview, n'a pas encore réagi aux propos de son ex-patronne.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce dimanche 22 novembre?