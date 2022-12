Guns N' Roses porte plainte contre un magasin d'armes en ligne pour s'être approprié son nom

Le groupe de hard rock américain Guns N' Roses a intenté une action en justice contre une société qui gère une boutique d'armes en ligne sous le nom de Texas Guns and Roses, affirmant devant un tribunal fédéral que l'entreprise s'est injustement appropriée son nom.

Dans une plainte déposée à Los Angeles, les avocats de Guns N' Roses ont déclaré que Jersey Village Florist LLC, qui gère la boutique en ligne, trompait les consommateurs en leur faisant croire qu'elle avait un lien avec le groupe.

Guns N'Roses "ne veut raisonnablement pas être associé au défendeur, un détaillant d'armes à feu et d'autres armes", indique la plainte déposée jeudi, précisant que l'entreprise n'a pas reçu "l'approbation, la licence ou le consentement" du groupe lors de son enregistrement en 2016. En outre, le groupe affirme que le détaillant "adopte sur le site web des opinions politiques liées à la réglementation et au contrôle des armes à feu et d'autres armes, qui peuvent polariser de nombreux consommateurs américains".

Les avocats ont demandé un procès avec jury et une ordonnance du tribunal interdisant l'utilisation du nom du site. Ils ont également exigé des dommages-intérêts punitifs non spécifiés. La boutique en ligne n'a pas répondu immédiatement à un courriel demandant un commentaire.

Formé en 1984, Guns N' Roses est l'un des groupes les plus populaires de tous les temps, et a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2012. Ses membres originaux sont Axl Rose, Saul "Slash" Hudson et Michael "Duff" McKagan.