Héritage de Johnny: d'habitude très discret, David Hallyday fait une ULTIME déclaration (vidéo)

le 27 novembre prochain, David Hallyday sortira un nouvel album, intitulé "Imagine un monde". Le chanteur va entamer la promotion de ce nouveau projet et aimerait qu'on cesse de lui parler de la saga qui l'a opposé à Laeticia Hallyday dans l'affaire de l'héritage de son père. Pour lui, c'est de l'histoire ancienne, comme il l'explique à nos confrères de RTL France ce mercredi.

"Je crois que ça saoule vraiment les gens"

"C'est une histoire très douloureuse pour tout le monde, qui se termine et je ne veux absolument plus en parler. C'est quelque chose de privé, de très personnel et je n'ai plus rien à dire là-dessus. Dieu merci, c'est terminé et entre vous et moi, je crois que ça saoule vraiment les gens. On n'est pas dans ce monde-là aujourd'hui. Des gens perdent leur boulot, leur travail, ils ne savent pas comment ils vont bosser, payer leur loyer... On n'est pas là-dedans. C'est du passé, c'est fini", confie le chanteur, qui a toujours été très discret dans les médias concernant la question.

"Il mérite qu'on pense à lui d'une autre façon"

Pour rappel, David Hallyday a renoncé à l'héritage de son père. Aujourd'hui, il souhaite que sa mémoire ne soit pas souillée par cette triste affaire. "Mon père est un si grand artiste que je pense qu'il mérite qu'on pense à lui d'une autre façon, par sa musique, par le travail qu'il a fait pendant plus de 50 ans. Par les joies et le bonheur qu'il a donné à tant de gens"

J'aurai mon mot à dire"

Même s'il a renoncé à son héritage matériel, le fils de Johnny Hallyday espère pouvoir donner son avis sur ce qui sera fait de l'oeuvre artistique de son père. Après tout, en tant que chanteur, il est bien placé pour cela. "J'ai toujours mon avis à donner. Je pense que c'est toujours bien. On a fait les mêmes métiers, donc je pense que je pourrais donner un avis assez bienveillant sur sa carrière et la suite. La continuité c'est très important. J'aurai mon mot à dire. La loi le prévoit de toute manière".